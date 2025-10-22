Рейтинг@Mail.ru
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников
14:40 22.10.2025 (обновлено: 15:17 22.10.2025)
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников - РИА Новости, 22.10.2025
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников
Роскомнадзор частично ограничивает работу иностранных мессенджеров для противодействия преступным действиям, направленным на обман россиян, рассказали РИА... РИА Новости, 22.10.2025
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников

РКН начал частично ограничивать WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Роскомнадзор частично ограничивает работу иностранных мессенджеров для противодействия преступным действиям, направленным на обман россиян, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан", — сказал собеседник агентства.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В РКН рассказали, сколько сим-карт иностранных абонентов не подтверждены
12:56
Там уточнили, что требования о принятии соответствующих мер до этого неоднократно направляли владельцами мессенджеров, однако те их проигнорировали.
Во вторник в работе Telegram и WhatsApp произошел массовый сбой: в Ростове-на-Дону мессенджеры перестали работать даже при проводном подключении, в Краснодаре и Сочи — работали с большими перебоями. При этом мобильный интернет работал в зависимости от оператора связи. Такая ситуация наблюдалась несколько часов.
Меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp РКН начал принимать в августе. В Минцифры тогда заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах восстановят, если их владельцы начнут соблюдать российский закон, чего пока они не делают. При этом мессенджеры идут на сотрудничество с зарубежными спецслужбами и предоставляют им информацию по запросу.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Депутат Госдумы попросила РКН ограничить доступ к фейковым видео с ней
18 сентября, 05:19
 
