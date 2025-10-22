РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Роскомнадзор частично ограничивает работу иностранных мессенджеров для противодействия преступным действиям, направленным на обман россиян, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что требования о принятии соответствующих мер до этого неоднократно направляли владельцами мессенджеров, однако те их проигнорировали.