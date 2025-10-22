Рябков отреагировал на сообщения о якобы передаче ноты США по Украине

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обилие слухов в западных СМИ, в основном на анонимные источники, не помогает делу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, направляла ли Россия США документ в формате non-paper по Украине.

"Это отдельный вопрос. Я вообще хотел бы отметить, что обилие разного рода слухов, вбросов, сообщений, в основном на анонимные источники, в основном появляющиеся в информпространстве, которые контролируются западными СМИ, не помогают делу. Народ уже не может понять, где тут правда, где выдумка, что реально произошло, какие происходили на этом поле процессы", - сказал он журналистам.