Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО
12:43 22.10.2025 (обновлено: 12:44 22.10.2025)
Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО

МО РФ: защищающих важные объекты резервистов не привлекут к участию в СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Резервисты, которых в соответствии с новым законопроектом смогут направлять на специальные сборы для защиты важных объектов на территории своих регионов, не привлекаются к участию в специальной военной операции, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Законопроект, подготовленный министерством обороны РФ, предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры и только на территории своего региона, сообщил Цимлянский на брифинге.
"Важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта", - подчеркнул он.
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
