Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Резервисты, которых в соответствии с новым законопроектом смогут направлять на специальные сборы для защиты важных объектов на территории своих регионов, не привлекаются к участию в специальной военной операции, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Законопроект, подготовленный министерством обороны РФ, предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры и только на территории своего региона, сообщил Цимлянский на брифинге.