Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО
Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО - РИА Новости, 22.10.2025
Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО
Резервисты, которых в соответствии с новым законопроектом смогут направлять на специальные сборы для защиты важных объектов на территории своих регионов, не... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:43:00+03:00
2025-10-22T12:43:00+03:00
2025-10-22T12:44:00+03:00
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
россия
Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Резервисты, которых в соответствии с новым законопроектом смогут направлять на специальные сборы для защиты важных объектов на территории своих регионов, не привлекаются к участию в специальной военной операции, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Законопроект, подготовленный министерством обороны РФ, предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры и только на территории своего региона, сообщил Цимлянский на брифинге.
"Важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта", - подчеркнул он.