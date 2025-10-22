Ленобласть заняла первое место федерального рейтинга поддержки СО НКО и СП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Ленинградская область второй год подряд заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ среди субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО (СО НКО) и социального предпринимательства (СП), сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"Ленинградская область возглавила рейтинг Минэкономразвития РФ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Второй год подряд. Для нас лидерство - это подтверждение правильности системных управленческих решений, которые приняты в отрасли: понятный и несложный доступ к получению региональной поддержки; вложения в инфраструктуру поддержки - ресурсные центры, отделения фонда поддержки предпринимательства; информационное сопровождение проектов и открытая общественная оценка", - сообщил Дрозденко.

Он добавил, что в 2025 году учебные программы и специальные грантовые конкурсы были организованы для ветеранов СВО, которые возвращаются к мирной жизни: и в бизнесе, и в социальных проектах.