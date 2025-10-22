Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть заняла первое место федерального рейтинга поддержки СО НКО и СП - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
19:11 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/reyting-2049922594.html
Ленобласть заняла первое место федерального рейтинга поддержки СО НКО и СП
Ленобласть заняла первое место федерального рейтинга поддержки СО НКО и СП - РИА Новости, 22.10.2025
Ленобласть заняла первое место федерального рейтинга поддержки СО НКО и СП
Ленинградская область второй год подряд заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ среди субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T19:11:00+03:00
2025-10-22T19:11:00+03:00
ленинградская область
россия
ленинградская область
александр дрозденко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960291537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7155622c604228262672e0db1f02e3b3.jpg
https://ria.ru/20251021/lenoblast-2049630758.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960291537_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47157d6bc5ad8eb1815d0e54cd95e740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ленинградская область, александр дрозденко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ленинградская область , Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Ленобласть заняла первое место федерального рейтинга поддержки СО НКО и СП

Ленобласть лидировала в федеральном рейтинге поддержки СО НКО и СП

© iStock.com / ridvan_celikМужчина считает на калькуляторе
Мужчина считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© iStock.com / ridvan_celik
Мужчина считает на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Ленинградская область второй год подряд заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ среди субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО (СО НКО) и социального предпринимательства (СП), сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Ленинградская область возглавила рейтинг Минэкономразвития РФ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Второй год подряд. Для нас лидерство - это подтверждение правильности системных управленческих решений, которые приняты в отрасли: понятный и несложный доступ к получению региональной поддержки; вложения в инфраструктуру поддержки - ресурсные центры, отделения фонда поддержки предпринимательства; информационное сопровождение проектов и открытая общественная оценка", - сообщил Дрозденко.
Он добавил, что в 2025 году учебные программы и специальные грантовые конкурсы были организованы для ветеранов СВО, которые возвращаются к мирной жизни: и в бизнесе, и в социальных проектах.
Рейтинг поддержки СО НКО и СП формируется Министерством экономического развития России на основе данных, представленных ФНС России, Росстатом, Минтрудом России, а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и оценивает 20 показателей.
Женщина с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Новые меры поддержки родителей анонсировали в Ленинградской области
21 октября, 16:47
 
Ленинградская областьРоссияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала