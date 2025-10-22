Рейтинг@Mail.ru
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева" - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 22.10.2025 (обновлено: 17:51 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/raketa-2049840054.html
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева"
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева" - РИА Новости, 22.10.2025
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева"
В рамках тренировки стратегических ядерных сил из акватории Баренцева моря с крейсера "Брянск" осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева", сообщается на... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:28:00+03:00
2025-10-22T17:51:00+03:00
безопасность
баренцево море
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049902461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac4d3577af18ac17174fe5d5578fcc7a.jpg
https://ria.ru/20251022/trenirovka-2049839243.html
баренцево море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пуск баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск"
Минобороны опубликовало кадры пуска баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря в ходе плановой тренировки стратегических ядерных сил России
2025-10-22T14:28
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049902461_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9f153890c20721382e0d0f299ae2984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, баренцево море, россия, владимир путин
Безопасность, Баренцево море, Россия, Владимир Путин
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева"

В ходе тренировки ядерных сил произвели пуск баллистической ракеты "Синева"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В рамках тренировки стратегических ядерных сил из акватории Баренцева моря с крейсера "Брянск" осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева", сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил.
"Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены
14:26
 
БезопасностьБаренцево мореРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала