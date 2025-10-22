https://ria.ru/20251022/raketa-2049840054.html
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева"
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева" - РИА Новости, 22.10.2025
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева"
В рамках тренировки стратегических ядерных сил из акватории Баренцева моря с крейсера "Брянск" осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева", сообщается на... РИА Новости, 22.10.2025
Пуск баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск"
Минобороны опубликовало кадры пуска баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря в ходе плановой тренировки стратегических ядерных сил России
В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету "Синева"
В ходе тренировки ядерных сил произвели пуск баллистической ракеты "Синева"