Путин наградил главврача Курской областной станции скорой помощи

«

"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Хруслова Константина Владимировича - главного врача областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная станция скорой медицинской помощи", - говорится в документе.