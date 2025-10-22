Рейтинг@Mail.ru
В Польше выявили серьезные нарушения в продуктах с Украины - РИА Новости, 22.10.2025
22:02 22.10.2025
В Польше выявили серьезные нарушения в продуктах с Украины
В Польше выявили серьезные нарушения в продуктах с Украины
Наталья Макарова
Наталья Макарова
В Польше выявили серьезные нарушения в продуктах с Украины

ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Серьезные нарушения выявлены в большинстве продуктов питания с Украины, продаваемых в Польше, сообщает инспекция качества агропродовольственных товаров (IJHARS).
«
"В сентябре 2025 года IJHARS провела проверки в 52 магазинах, в том числе в 42 стационарных и 10 онлайн-магазинах, торгующих продовольственными товарами из Украины. Всего было проверено 359 партий продукции. Нарушения выявлены в 41 магазине", - говорится в сообщении.
Уточняется, что чаще всего инспекторы обращали внимание на отсутствие маркировки на польском языке, отсутствие полного перечня ингредиентов, неправильные даты хранения или отсутствие информации об аллергенах.
Инспекторы напоминают, что продукты питания, импортируемые из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины, должны соответствовать польским и европейским нормам. На этикетках должны быть указаны: полный состав, информация об аллергенах, пищевая ценность, дата годности. Вся эта информация должна быть указана на польском языке.
Большое число нарушений зафиксированы в кондитерских изделиях - 71,2% партий этих продуктов не соответствовали польским нормам. Среди наиболее распространенных проблем - отсутствие польских этикеток и неполная информация о составе, сообщает IJHARS.
Еще хуже обстоят дела с рыбной продукцией - нарушения были обнаружены в 77,8% случаев. Инспекторы отмечали отсутствие информации о методе производства или используемых орудиях лова.
Не намного лучше обстоят дела с переработанными овощами и фруктами (57,9% нарушений) и мясными продуктами (58,8%).
Нарушения коснулись и безалкогольных напитков (64%). Даже пиво и алкогольные напитки вызывали претензии контролеров - 31,6% и 25,8% партий соответственно.
IJHARS сообщает, что по итогам проверок были возбуждены 44 административных дела, которые могут привести к крупным штрафам. На данный момент уже наложено девять штрафов.
