Предприниматели подали 775 заявок на меры поддержки в Минтуризма Бурятии
13:50 22.10.2025
Предприниматели подали 775 заявок на меры поддержки в Минтуризма Бурятии
Предприниматели подали 775 заявок на меры поддержки в Минтуризма Бурятии

В Минтуризма Бурятии поступило 775 заявок от бизнесменов на меры поддержки

Предприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© iStock.com / BartekSzewczyk
Предприниматель . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В министерство туризма Республики Бурятия на рассмотрение поступило 775 заявок на меры поддержки от представителей бизнеса за последние три года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, в период с 2022 по 2024 год поддержку получили 258 предпринимателей в туристической сфере, было направлено в общей сложности 1 миллиард 261,2 миллиона рублей. Из этой суммы 78 миллионов рублей были выделены из республиканского бюджета, а значительная часть финансирования – свыше 900 миллионов рублей – представляет собой привлеченные внебюджетные инвестиции.
Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов
13:10
Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов
13:10
Государственная поддержка позволяет предпринимателям модернизировать и расширять номерной фонд, создавать новые туристические объекты и внедрять дополнительные услуги. Это, в свою очередь, способствует росту турпотока. Отмечается, что в 2024 году темп роста налоговых платежей от организаций туристической отрасли в консолидированный бюджет Бурятии составил 138,6% по сравнению с уровнем 2023 года.
Предприниматели Бурятии получают поддержку по национальному проекту "Туризм и гостеприимство". Так, за последние два года 35 предпринимателей получили гранты на современное туристическое оборудование для спортивного и водного туризма. Это позволяет местным компаниям не только стабилизировать свою деятельность, но и активно развиваться, осваивать новые рынки и повышать качество услуг, отметили в пресс-службе.
Финансовая подушка: как копить на важные цели вместе с государством
11:28
Финансовая подушка: как копить на важные цели вместе с государством
11:28
 
