Предприниматели подали 775 заявок на меры поддержки в Минтуризма Бурятии
Предприниматели подали 775 заявок на меры поддержки в Минтуризма Бурятии
22.10.2025
2025-10-22T13:50:00+03:00
2025-10-22T13:50:00+03:00
2025-10-22T13:56:00+03:00
Предприниматели подали 775 заявок на меры поддержки в Минтуризма Бурятии
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В министерство туризма Республики Бурятия на рассмотрение поступило 775 заявок на меры поддержки от представителей бизнеса за последние три года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, в период с 2022 по 2024 год поддержку получили 258 предпринимателей в туристической сфере, было направлено в общей сложности 1 миллиард 261,2 миллиона рублей. Из этой суммы 78 миллионов рублей были выделены из республиканского бюджета, а значительная часть финансирования – свыше 900 миллионов рублей – представляет собой привлеченные внебюджетные инвестиции.
Государственная поддержка позволяет предпринимателям модернизировать и расширять номерной фонд, создавать новые туристические объекты и внедрять дополнительные услуги. Это, в свою очередь, способствует росту турпотока. Отмечается, что в 2024 году темп роста налоговых платежей от организаций туристической отрасли в консолидированный бюджет Бурятии составил 138,6% по сравнению с уровнем 2023 года.
Предприниматели Бурятии получают поддержку по национальному проекту "Туризм и гостеприимство". Так, за последние два года 35 предпринимателей получили гранты на современное туристическое оборудование для спортивного и водного туризма. Это позволяет местным компаниям не только стабилизировать свою деятельность, но и активно развиваться, осваивать новые рынки и повышать качество услуг, отметили в пресс-службе.