Предприниматели подали 775 заявок на меры поддержки в Минтуризма Бурятии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В министерство туризма Республики Бурятия на рассмотрение поступило 775 заявок на меры поддержки от представителей бизнеса за последние три года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, в период с 2022 по 2024 год поддержку получили 258 предпринимателей в туристической сфере, было направлено в общей сложности 1 миллиард 261,2 миллиона рублей. Из этой суммы 78 миллионов рублей были выделены из республиканского бюджета, а значительная часть финансирования – свыше 900 миллионов рублей – представляет собой привлеченные внебюджетные инвестиции.

Государственная поддержка позволяет предпринимателям модернизировать и расширять номерной фонд, создавать новые туристические объекты и внедрять дополнительные услуги. Это, в свою очередь, способствует росту турпотока. Отмечается, что в 2024 году темп роста налоговых платежей от организаций туристической отрасли в консолидированный бюджет Бурятии составил 138,6% по сравнению с уровнем 2023 года.