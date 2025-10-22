https://ria.ru/20251022/pravitelstvo-2049831204.html
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина - РИА Новости, 22.10.2025
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина
Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:57:00+03:00
2025-10-22T13:57:00+03:00
2025-10-22T13:57:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568555815_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_d2e2e7863e3cacc246b8ea45e675553e.jpg
https://ria.ru/20251017/novak-2048892822.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568555815_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_b2662e49d3046fed833430fe00dd5b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина
Правительство сообщило об увеличении нефтяниками выпуска дизтоплива и бензина