Рейтинг@Mail.ru
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/pravitelstvo-2049831204.html
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина - РИА Новости, 22.10.2025
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина
Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:57:00+03:00
2025-10-22T13:57:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568555815_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_d2e2e7863e3cacc246b8ea45e675553e.jpg
https://ria.ru/20251017/novak-2048892822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568555815_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_b2662e49d3046fed833430fe00dd5b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство сообщило об увеличении выпуска дизтоплива и бензина

Правительство сообщило об увеличении нефтяниками выпуска дизтоплива и бензина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина, сообщило правительство России.
"Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, увеличивают производство дизельного топлива и бензина, все обязательства выполняются", - говорится в сообщении на сайте правительства по итогам штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, прошедшего в среду.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Новак рассказал об изменении цен на топливо в России
17 октября, 15:26
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала