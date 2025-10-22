Поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 22 окт – РИА Новости. Поиски пропавших в туристическом походе семьи Усольцевых в Красноярском крае на выходных не дали результатов, на обследованной местности тел пропавших найдено не было, сообщили в РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"На выходных, в субботу, следователи выезжали на поиски вместе со спасателями и обследовали определенный участок местности, согласно плану поисков. В ходе обследования территории тел пропавшей семьи не обнаружено", - сказал собеседник.

Также ранее были повторно обследованы охотничьи домики, каких-либо следов пребывания там не обнаружены.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.