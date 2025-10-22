Подозреваемого в поджоге дома в Новосибирске задержали

НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Полицейские задержали в Томске подозреваемого в поджоге деревянного многоквартирного дома 1941 года постройки в Новосибирске, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
Деревянный многоквартирный дом горел в Новосибирске на площади 600 "квадратов" ночью 18 октября, произошло частичное обрушение крыши. В результате пожара четыре человека погибли, трое были госпитализированы. Были эвакуированы 26 жителей. Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
20 октября, 07:00
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области 21 октября задержали подозреваемого в поджоге многоквартирного дома, в результате которого погибли люди. Преступление было совершено 17 октября", - говорится в сообщении.
В главке сообщили, что новосибирские полицейские установили личность подозреваемого и при содействии коллег из УМВД России по Томской области и силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали его в Томске. Им оказался ранее судимый житель Новосибирска.
В свою очередь в СУСК по Новосибирской области сообщили, что в ночь на 18 октября мужчина совершил поджоги сразу двух домов во 2-м переулке Римского-Корсакова, в результате пожара в одном из них погибли мужчина и три женщины. После совершения преступления, по данным СК, он уехал в Томскую область.
"Установлена причастность 42-летнего ранее судимого за совершение аналогичных преступлений местного жителя к совершению поджогов… Мужчину доставили в первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области для проведения следственных и иных процессуальных действий. Проводится широкий комплекс следственных действий, направленный на установление объективной картины произошедшего", - рассказали в следственном управлении.
Мужчина задержан, ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На предоставленном полицией видеоролике мужчина признается, что задержан за поджог барака.