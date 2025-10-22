Подозреваемого в поджоге дома в Новосибирске задержали

НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Полицейские задержали в Томске подозреваемого в поджоге деревянного многоквартирного дома 1941 года постройки в Новосибирске, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.

Мужчина задержан, ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На предоставленном полицией видеоролике мужчина признается, что задержан за поджог барака.