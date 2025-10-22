Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в поджоге дома в Новосибирске задержали - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/podzhog-2049747050.html
Подозреваемого в поджоге дома в Новосибирске задержали
Подозреваемого в поджоге дома в Новосибирске задержали - РИА Новости, 22.10.2025
Подозреваемого в поджоге дома в Новосибирске задержали
Полицейские задержали в Томске подозреваемого в поджоге деревянного многоквартирного дома 1941 года постройки в Новосибирске, где погибли четыре человека,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:56:00+03:00
2025-10-22T05:56:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049060264_3:51:1089:662_1920x0_80_0_0_01395bbbff1f8a63111c69ac32122cb6.jpg
https://ria.ru/20251020/podzhog-2049276581.html
https://ria.ru/20251021/zhitelnitsa-2049624126.html
новосибирск
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049060264_115:0:1064:712_1920x0_80_0_0_8842e660cc3e9c30c606e4a37ff3a553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого в поджоге дома в Новосибирске задержали

Подозреваемого в поджоге барака в Новосибирске, где погибли люди, задержали

© МЧС Новосибирской области/TelegramЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© МЧС Новосибирской области/Telegram
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Полицейские задержали в Томске подозреваемого в поджоге деревянного многоквартирного дома 1941 года постройки в Новосибирске, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
Деревянный многоквартирный дом горел в Новосибирске на площади 600 "квадратов" ночью 18 октября, произошло частичное обрушение крыши. В результате пожара четыре человека погибли, трое были госпитализированы. Были эвакуированы 26 жителей. Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
20 октября, 07:00
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области 21 октября задержали подозреваемого в поджоге многоквартирного дома, в результате которого погибли люди. Преступление было совершено 17 октября", - говорится в сообщении.
В главке сообщили, что новосибирские полицейские установили личность подозреваемого и при содействии коллег из УМВД России по Томской области и силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали его в Томске. Им оказался ранее судимый житель Новосибирска.
В свою очередь в СУСК по Новосибирской области сообщили, что в ночь на 18 октября мужчина совершил поджоги сразу двух домов во 2-м переулке Римского-Корсакова, в результате пожара в одном из них погибли мужчина и три женщины. После совершения преступления, по данным СК, он уехал в Томскую область.
"Установлена причастность 42-летнего ранее судимого за совершение аналогичных преступлений местного жителя к совершению поджогов… Мужчину доставили в первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области для проведения следственных и иных процессуальных действий. Проводится широкий комплекс следственных действий, направленный на установление объективной картины произошедшего", - рассказали в следственном управлении.
Мужчина задержан, ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На предоставленном полицией видеоролике мужчина признается, что задержан за поджог барака.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Жительницу Орловской области осудили за гибель детей при пожаре
Вчера, 16:22
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала