Рейтинг@Mail.ru
Для встречи Путина и Трампа нужна тщательная подготовка, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/podgotovka-2049803064.html
Для встречи Путина и Трампа нужна тщательная подготовка, заявил Песков
Для встречи Путина и Трампа нужна тщательная подготовка, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2025
Для встречи Путина и Трампа нужна тщательная подготовка, заявил Песков
Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:13:00+03:00
2025-10-22T12:13:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875314_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_72b1c68c8e725b45c634465e73eada84.jpg
https://ria.ru/20251022/vstrecha-2049801295.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875314_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c23f986d592f58a1acc50becb221ff6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Для встречи Путина и Трампа нужна тщательная подготовка, заявил Песков

Песков заявил о необходимости тщательной подготовки к встрече Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", - сказал Песков журналистам.
На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Подготовка встречи Путина и Трампа окружена сплетнями, заявил Песков
12:10
 
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала