КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Зимние пляжи начинают работу в Новороссийске в межсезонье, в том числе два уже функционируют, еще один планируется обустроить до 1 ноября, сообщили РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска.

« "Два пляжа в центре ( Новороссийска - ред.) уже работают, еще один на Нептуне (пляжная территория - ред.) планируют обустроить до 1 ноября", - рассказали агентству в управлении.

Также городское управление курортов и туризма сообщило, в октябре в Новороссийске обустраиваются локации для отдыха у зон рекреации "Дельфин", "Матрос" и "Центральный городской пляж" на период межсезонья. Отмечается, что будут установлены шезлонги, качели, световые конструкции. Для пловцов запланировано обустроить по одной закрытой кабинке для переодевания в зоне рекреации "Матрос" и на пляже "Суджукская коса".

В межсезонье в Новороссийске готовы принимать более сотни средств размещения, от глэмпингов до отелей "5 звёзд", напомнили в управлении.