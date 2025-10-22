КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Зимние пляжи начинают работу в Новороссийске в межсезонье, в том числе два уже функционируют, еще один планируется обустроить до 1 ноября, сообщили РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска.
"Два пляжа в центре (Новороссийска - ред.) уже работают, еще один на Нептуне (пляжная территория - ред.) планируют обустроить до 1 ноября", - рассказали агентству в управлении.
Также городское управление курортов и туризма сообщило, в октябре в Новороссийске обустраиваются локации для отдыха у зон рекреации "Дельфин", "Матрос" и "Центральный городской пляж" на период межсезонья. Отмечается, что будут установлены шезлонги, качели, световые конструкции. Для пловцов запланировано обустроить по одной закрытой кабинке для переодевания в зоне рекреации "Матрос" и на пляже "Суджукская коса".
В межсезонье в Новороссийске готовы принимать более сотни средств размещения, от глэмпингов до отелей "5 звёзд", напомнили в управлении.
"В этот период Новороссийск может порадовать гостей историческими и патриотическими экскурсиями; памятниками подвигу Великой Отечественной войны, которые расположены по всему городу; эногастротуризм (экскурсии по виноградникам и дегустации в винодельнях); активные виды туризма (яхтинг, гольф, джиппинг), разнообразные туристические маршруты… Продолжают радовать гостей локальные события на объектах туристического показа", - добавили в управлении курортов и туризма.