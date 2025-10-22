Рейтинг@Mail.ru
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 22.10.2025
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 22.10.2025
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный
На один украинский дрон под Красноармейском в ДНР приходится два или три российских, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Виталий Немец. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный

Пленный Немец: на один дрон ВСУ под Красноармейском приходится два или три ВС РФ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. На один украинский дрон под Красноармейском в ДНР приходится два или три российских, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Виталий Немец.
Он проходил службу в 42-й бригаде ВСУ и был взят в плен бойцами группировки войск РФ "Центр" под Красноармейском в районе населенного пункта Новопавловка.
"Там на одного нашего приходится два или три (ваших приходится – ред.). Короче, ну нереально просто выйти (с позиций под Новопавловкой – ред.)", - рассказал военнопленный.
Немец добавил, что он попал в плен из-за того, что бронетехника не могла доезжать до передовой, объяснив это давлению российских FPV-дронов. В итоге военнопленный остался на позиции без поддержки, поэтому, когда российские войска подошли к его укрытию, он предпочел сдаться.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ТЦК отправляют уклонистов сразу на передовую, рассказал пленный
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
