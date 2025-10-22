У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный

ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. На один украинский дрон под Красноармейском в ДНР приходится два или три российских, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Виталий Немец.

Он проходил службу в 42-й бригаде ВСУ и был взят в плен бойцами группировки войск РФ "Центр" под Красноармейском в районе населенного пункта Новопавловка.

"Там на одного нашего приходится два или три (ваших приходится – ред.). Короче, ну нереально просто выйти (с позиций под Новопавловкой – ред.)", - рассказал военнопленный.