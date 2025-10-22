https://ria.ru/20251022/plennyy-2049743890.html
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 22.10.2025
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный
На один украинский дрон под Красноармейском в ДНР приходится два или три российских, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Виталий Немец. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:06:00+03:00
2025-10-22T05:06:00+03:00
2025-10-22T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251022/plennyy-2049743639.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
У ВС России под Красноармейском дронов больше, чем у ВСУ, рассказал пленный
Пленный Немец: на один дрон ВСУ под Красноармейском приходится два или три ВС РФ
ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. На один украинский дрон под Красноармейском в ДНР приходится два или три российских, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Виталий Немец.
Он проходил службу в 42-й бригаде ВСУ
и был взят в плен бойцами группировки войск РФ
"Центр" под Красноармейском в районе населенного пункта Новопавловка.
"Там на одного нашего приходится два или три (ваших приходится – ред.). Короче, ну нереально просто выйти (с позиций под Новопавловкой – ред.)", - рассказал военнопленный.
Немец добавил, что он попал в плен из-за того, что бронетехника не могла доезжать до передовой, объяснив это давлению российских FPV-дронов. В итоге военнопленный остался на позиции без поддержки, поэтому, когда российские войска подошли к его укрытию, он предпочел сдаться.