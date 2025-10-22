https://ria.ru/20251022/plennyy-2049743639.html
ТЦК отправляют уклонистов сразу на передовую, рассказал пленный
ТЦК отправляют уклонистов сразу на передовую, рассказал пленный
ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Территориальные центры комплектования на Украине, выполняющие функции военкоматов, отправляют уклонистов и тех, кто самовольно оставил часть, сразу на передовую, рассказал журналистам пленный украинский военнослужащий Виталий Немец.
Виталий Немец проходил службу в 42-ой бригаде ВСУ
. Он был взят в плен бойцами группировки войск "Центр" под Красноармейском в районе населенного пункта Новопавловка.
"Если просто сам пришел, это одно, а если тебя... А если тебя поймали, и ты уже в розыске был, то тебя, да, тебя сразу отправляют на "ноль" (передовая – ред.)", – рассказал военнопленный.
Немец добавил, что тех, кто сопротивляется ТЦК, сразу же отправляют на самые горячие участки фронта, откуда люди не возвращаются.