Академик рассказал о росте патриотизма в России после начала СВО - РИА Новости, 22.10.2025
15:46 22.10.2025
Академик рассказал о росте патриотизма в России после начала СВО
Академик рассказал о росте патриотизма в России после начала СВО - РИА Новости, 22.10.2025
Академик рассказал о росте патриотизма в России после начала СВО
Уровень патриотизма вырос в России после начала специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Института этнологии и... РИА Новости, 22.10.2025
россия
валерий тишков
российская академия наук
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049859063.html
россия
россия, валерий тишков, российская академия наук
Россия, Валерий Тишков, Российская академия наук
Академик рассказал о росте патриотизма в России после начала СВО

Тишков заявил, что уровень патриотизма в России вырос после начала СВО

Люди с флагами России. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Уровень патриотизма вырос в России после начала специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН академик Валерий Тишков.
"Мое внимание привлекли три процесса… Второй процесс тоже важен и интересен – рост патриотизма и российской идентичности. Этому способствовали последние события, связанные с СВО, санкционной политикой в отношении России и геополитическими соперничествами. Такие события побуждают даже рядового гражданина задумываться над тем, в какой стране будут жить их дети и внуки", - подчеркнул Тишков.
Валерий Тишков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Академик оценил постсоветскую формулу национальной политики России
15:07
15:07
 
Россия Валерий Тишков Российская академия наук
 
 
