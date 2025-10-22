Овчинский: по проекту "Московские кварталы" построен первый дом

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Южном Медведкове по проекту "Московские кварталы" построен первый дом, сообщил в интервью сайту "Москва 24" министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Восемнадцатиэтажный дом общей площадью 18 тысяч квадратных метров на 170 квартир возвели на Полярной улице. "Город контролирует каждый этап строительства домов в рамках программы, поэтому жители гарантированно получают комфортные квартиры и благоустроенную территорию. Во дворе оборудованы по две детских и спортивных площадки, есть уютная зона для отдыха. В шаговой доступности – школы, детские сады и вся необходимая инфраструктура", - рассказал глава департамента градостроительной политики.

Как сообщил Овчинский, значительная часть квартир была приобретена по договорам долевого участия. Посмотреть, какие варианты есть в наличии, можно на сайте москварталы.рф.