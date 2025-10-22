https://ria.ru/20251022/opasnost-2049924614.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2025
белгородская область
Гладков: опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области