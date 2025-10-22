https://ria.ru/20251022/opasnost-2049830977.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотников