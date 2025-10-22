Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
13:56 22.10.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:56:00+03:00
2025-10-22T13:56:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_0:95:3171:1879_1920x0_80_0_0_02c94c1e97fa129472c62ec1121f3a5f.jpg
https://ria.ru/20250920/opasnost-2043117808.html
тульская область
тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Беспилотный летательный аппарат
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 22 окт – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Тульской области объявили бесполетную опасность
20 сентября, 04:01
 
Тульская областьДмитрий Миляев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
