На территории Курской области объявили авиационную опасность
На территории Курской области объявили авиационную опасность
Авиационную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 22.10.2025
Авиационную опасность объявили на всей территории Курской области