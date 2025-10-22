Рейтинг@Mail.ru
На территории Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 22.10.2025
10:33 22.10.2025
На территории Курской области объявили авиационную опасность
Авиационную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщил региональный оперштаб.
безопасность
курская область
курская область
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
На территории Курской области объявили авиационную опасность

Авиационную опасность объявили на всей территории Курской области

КУРСК, 22 окт - РИА Новости. Авиационную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщил региональный оперштаб.
"Курская область: авиационная опасность. Будьте бдительны! Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В Махачкале при атаке БПЛА пострадали несколько коммерческих объектов
