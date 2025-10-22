Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 22.10.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС республики. РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС республики.
"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан, 5.40 (мск)", – говорится в сообщении.
Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Город Выборг - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
