https://ria.ru/20251022/opasnost-2049747240.html
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС республики. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:58:00+03:00
2025-10-22T05:58:00+03:00
2025-10-22T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045483427_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_c436e450a892b26f1216ed74e36adeec.jpg
https://ria.ru/20251022/opasnost-2049744683.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045483427_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2357541dd0eda034be8c8e94aeee9eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Дагестане объявили опасность атаки БПЛА