В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 22.10.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
