https://ria.ru/20251022/oon-2049905433.html
ООН потребовал от Израиля уважать запрет на использование голода как оружия
ООН потребовал от Израиля уважать запрет на использование голода как оружия - РИА Новости, 22.10.2025
ООН потребовал от Израиля уважать запрет на использование голода как оружия
ИЗРАИЛЬ ДОЛЖЕН УВАЖАТЬ ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОДА В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ НА ПАЛЕСТИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ - СУД ООН РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:41:00+03:00
2025-10-22T17:41:00+03:00
2025-10-22T17:47:00+03:00
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17e284ada36a29791aa5ff8725d1bdd6.jpg
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a82eadc5dd145fea0d410330cab50f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль
ООН потребовал от Израиля уважать запрет на использование голода как оружия
ООН потребовал от Израиля уважать запрет использовать голода как метод войн