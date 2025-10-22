Рейтинг@Mail.ru
Источник: в момент убийства Кивы рядом с ним не было его личного охранника - РИА Новости, 22.10.2025
05:42 22.10.2025
Источник: в момент убийства Кивы рядом с ним не было его личного охранника
украина
московская область (подмосковье)
испания
илья кива
верховная рада украины
служба безопасности украины
украина, московская область (подмосковье), испания, илья кива, верховная рада украины, служба безопасности украины
Украина, Московская область (Подмосковье), Испания, Илья Кива, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Источник: в момент убийства Кивы рядом с ним не было его личного охранника

У экс-депутата Рады Кивы был охранник, но в момент убийства его не было рядом

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы был личный охранник, который отсутствовал в момент его убийства в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела об убийстве.
Кивы был охранник, который работал на него еще со времен Украины и Испании. В день убийства его не было рядом, охранник жил в другом месте, к тому же было раннее утро. Охранника проверяли на предмет причастности к преступлению, убедились, что они с Кивой были в хороших отношениях", - рассказал собеседник агентства.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
О задержании непосредственных исполнителей убийства не сообщалось.
Араик Амирханян
Источник: украинский бизнесмен оказался единственным фигурантом дела Кивы
18 сентября, 09:28
 
УкраинаМосковская область (Подмосковье)ИспанияИлья КиваВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
