Источник: в момент убийства Кивы рядом с ним не было его личного охранника

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы был личный охранник, который отсутствовал в момент его убийства в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела об убийстве.