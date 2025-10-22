Источник: в момент убийства Кивы рядом с ним не было его личного охранника

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы был личный охранник, который отсутствовал в момент его убийства в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела об убийстве.
"У Кивы был охранник, который работал на него еще со времен Украины и Испании. В день убийства его не было рядом, охранник жил в другом месте, к тому же было раннее утро. Охранника проверяли на предмет причастности к преступлению, убедились, что они с Кивой были в хороших отношениях", - рассказал собеседник агентства.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
О задержании непосредственных исполнителей убийства не сообщалось.