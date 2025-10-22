https://ria.ru/20251022/ogranicheniya-2049749593.html
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 22.10.2025
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T06:46:00+03:00
2025-10-22T06:46:00+03:00
2025-10-22T06:46:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61492/78/614927804_0:341:2751:1888_1920x0_80_0_0_20482ea04996ee8c356dcae2a8e31f6e.jpg
https://ria.ru/20251022/ogranicheniya-2049746921.html
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61492/78/614927804_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_022156bf2088b5e5d0278bcd277b94e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты