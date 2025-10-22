https://ria.ru/20251022/norvegija-2049816016.html
Норвегия выделила Украине почти 150 миллионов долларов
Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. РИА Новости, 22.10.2025
