Рейтинг@Mail.ru
Норвегия выделила Украине почти 150 миллионов долларов - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/norvegija-2049816016.html
Норвегия выделила Украине почти 150 миллионов долларов
Норвегия выделила Украине почти 150 миллионов долларов - РИА Новости, 22.10.2025
Норвегия выделила Украине почти 150 миллионов долларов
Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:08:00+03:00
2025-10-22T13:08:00+03:00
в мире
норвегия
украина
осло
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_3a23a3eaebf6e3574bd67bf7ef6e383f.jpg
https://ria.ru/20251015/germanija-2048468078.html
норвегия
украина
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_637e8529cbf3db5dc749ea666b61c7aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, украина, осло, владимир зеленский
В мире, Норвегия, Украина, Осло, Владимир Зеленский
Норвегия выделила Украине почти 150 миллионов долларов

Норвегия выделила почти 150 миллионов долларов на энергобезопасность Украины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.
"Норвегия выделяет еще 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) для обеспечения (стабильной подачи - ред.) тепла и электричества Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства.
В публикации отмечается, что средства будут переданы через программу Евросоюза под названием "Рамочная программа инвестиций для Украины" (Ukraine Investment Framework).
Согласно пресс-релизу, ранее в среду Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Осло, где его встретил норвежский премьер.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Германия выделит 500 миллионов долларов на закупку оружия для Украины
15 октября, 19:06
 
В миреНорвегияУкраинаОслоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала