Норкин: молодежь, которая разбирается в мехатронике — нарасхват

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования Молодой человек во время работы

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Технологии в России развиваются, растет и количество рабочих мест, а в условиях кадрового голода молодежь, которая хорошо разбирается в мехатронике, — нарасхват, считает главный эксперт компетенции "Мехатроника" чемпионата "Профессионалы" Никита Норкин.

На финале чемпионата по профессиональному мастерству, который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, конкурсантам в компетенции "Мехатроника" предстоит показать навыки работы с передовыми технологиями автоматизации — основой современного промышленного производства.

"По сути, наша компетенция — это автоматизация технологических процессов и производств. Основной смысл заключается в том, что мы автоматизируем различные линии, обслуживаем их, проводим оптимизацию, поиск и исправление неисправностей", — приводит пресс-служба Института развития профессионального образования слова Норкина.

Он отмечает высокие требования к участникам: конкурсанты должны уметь читать электрические и пневматические схемы, работать с документацией на датчики и интеллектуальные устройства, а также уметь механически собирать оборудование и настраивать его работу в условиях ограниченного времени.

"В нашей стране развиваются технологии, соответственно, расширяется количество рабочих мест. В условиях кадрового голода ребята, которые хорошо разбираются в этом, — нарасхват. Они могут быть инженерами-автоматизаторами, интеграторами роботов или программистами автоматизированных систем управления технологическим процессом", — добавляет эксперт.

Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.