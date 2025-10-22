Рейтинг@Mail.ru
22.10.2025
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
17:05 22.10.2025
Норкин: молодежь, которая разбирается в мехатронике — нарасхват
Норкин: молодежь, которая разбирается в мехатронике — нарасхват - РИА Новости, 22.10.2025
Норкин: молодежь, которая разбирается в мехатронике — нарасхват
Технологии в России развиваются, растет и количество рабочих мест, а в условиях кадрового голода молодежь, которая хорошо разбирается в мехатронике, —... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:05:00+03:00
2025-10-22T17:05:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
россия
санкт-петербург
Норкин: молодежь, которая разбирается в мехатронике — нарасхват

Никита Норкин: знающая мехатронику молодежь в настоящее время — нарасхват

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Технологии в России развиваются, растет и количество рабочих мест, а в условиях кадрового голода молодежь, которая хорошо разбирается в мехатронике, — нарасхват, считает главный эксперт компетенции "Мехатроника" чемпионата "Профессионалы" Никита Норкин.
На финале чемпионата по профессиональному мастерству, который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, конкурсантам в компетенции "Мехатроника" предстоит показать навыки работы с передовыми технологиями автоматизации — основой современного промышленного производства.
"По сути, наша компетенция — это автоматизация технологических процессов и производств. Основной смысл заключается в том, что мы автоматизируем различные линии, обслуживаем их, проводим оптимизацию, поиск и исправление неисправностей", — приводит пресс-служба Института развития профессионального образования слова Норкина.
Он отмечает высокие требования к участникам: конкурсанты должны уметь читать электрические и пневматические схемы, работать с документацией на датчики и интеллектуальные устройства, а также уметь механически собирать оборудование и настраивать его работу в условиях ограниченного времени.
"В нашей стране развиваются технологии, соответственно, расширяется количество рабочих мест. В условиях кадрового голода ребята, которые хорошо разбираются в этом, — нарасхват. Они могут быть инженерами-автоматизаторами, интеграторами роботов или программистами автоматизированных систем управления технологическим процессом", — добавляет эксперт.
Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.
