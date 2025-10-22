Продюсер сериала о науке на Кавказе поделилась деталями съемок

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Последние два года в России активно развивается научно-популярный туризм. В современные экскурсионные программы включают посещение лабораторий, научных станций и институтов, ботанических садов и технопарков. Для многих регионов страны это возможность заявить о себе в новом, непривычном для большинства ключе. Один из таких — Северный Кавказ, где можно посетить более 30 научных объектов: от астрофизических обсерваторий до археологических комплексов. Именно о них рассказывает новый сериал "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен", созданный Северо-Кавказским федеральным университетом в рамках фестиваля "Новый маршрут". Зачем нужен научный туризм, какие открытия ждут зрителей и что выделяет Северный Кавказ на научной карте России, рассказала в интервью РИА Новости продюсер сериала, директор по информационной политике СКФУ Людмила Соколова.

– Как родилась идея создания сериала о науке на Северном Кавказе?

– Разрабатывая проект фестиваля "Новый маршрут", мы заложили обязательным элементом производство сериала о науке на Северном Кавказе. Поскольку не все жители нашего региона, а тем более дальних краев и областей, знают о научном туризме и возможности посетить лаборатории и исследовательские центры, чтобы погрузиться в увлекательный мир открытий.

Так на карте Северного Кавказа мы поставили точки — объекты научного туризма, которые вошли в реестр в нашем округе. Это Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания, цитадель Нарын-Кала в Дагестане, Научно-лабораторный комплекс чистых зон СКФУ, Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета, Парк высоких технологий "Хайпарк" в Грозном. Мы также побывали в Северо-Кавказском федеральном научно-клиническом центре, ведь курортология как наука зародилась именно на Кавминводах. А половину одной из серий посвятили кавказоведению и нартскому эпосу, которые изучают в Юго-Осетинском университете.

– Какую цель вы ставили перед собой, работая над сериалом?

– Северный Кавказ вряд ли ассоциируется у широкой публики с наукой. С достопримечательностями, археологическими памятниками, курортами, но не с передовыми научными школами. Поэтому одной из задач было показать, какие исследования ведут ученые нашего макрорегиона, представить палитру различных научных направлений в доступной для телезрителя форме. Люди должны знать, как новые технологии внедряются в производство.

Из этого вытекает вторая цель — популяризация науки с точки зрения коллабораций с представителями бизнеса. Мы связываем рост экономики с научными инновациями, а для этого необходима информированность о научных школах и ресурсах научных центров.

Еще одна важная цель — способствовать развитию у школьной и студенческой молодежи интереса к научной деятельности. Большой фильм на 49 минут предусмотрен для телепоказа, а семь серий мы специально сделали хронометражем от десяти до двадцати минут, чтобы их было удобно смотреть на встречах ученых с молодежью в рамках различных акций под эгидой Десятилетия науки и технологий в России.

– Кто ваш зритель?

– Все, кто интересуется наукой из любопытства, из возможных перспектив в профессии или бизнесе, родители и старшеклассники, студенты. Мы очень старались "перевести с научного на обычный человеческий". Хотелось бы, чтобы этот сериал воспринимался увлекательным рассказом, а не лекцией.

Очень надеемся, что число молодых людей, которые планируют строить карьеру в науке, увеличится. Мы показали, что для этого не обязательно уезжать за тысячи километров, наука — здесь, и она весьма разнообразна: от наночастиц до далеких Галактик.

– Расскажите, каким был путь от идеи до финального продукта. Сколько времени заняло производство?

– Фактически мы снимали как научная экспедиция и проехали вдоль Кавказского хребта около 4,5 тысячи километров: Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Нальчик, Владикавказ, Цхинвал, Грозный, Махачкала, Дербент.

Начали снимать 21 июля, а завершили 10 августа. Любой производитель видео скажет, что это очень сжатые сроки для такого большого объема отснятого материала. И монтаж занял почти полтора месяца в большей степени из-за согласования, в период отпусков мы не слишком мучили наших научных консультантов.

– С какими трудностями вам пришлось столкнуться в процессе работы?

– Я бы назвала это не трудностями, а условиями задачи: рассказывать доступно и просто получается не у всех ученых. Большинству из них сложно изложить знания так, чтобы поняли неспециалисты.

В любом случае, чем дальше, тем меньше вспоминаешь о трудностях. С удовольствием бы повторили забег на научную дистанцию, это очень интересно и расширяет кругозор.

– Что особенно запомнилось лично вам во время съемок?

– Первое, что меня потрясло, как доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории внегалактической астрофизики и космологии Специальной астрофизической обсерватории РАН Игорь Дмитриевич Караченцев просто и понятно рассказал, зачем нам изучать космос и как устроена Вселенная. Через 15 минут после интервью вся съемочная группа вышла с полным осознанием устройства мира.

Вообще интересного было много. Фильм отвечает на десятки вопросов: могут ли ученые создать пленку толщиной в атом, почему горит вода, кто первым открыл свойства целебных вод на Кавказе, что такое полимеры. Собственно, это и есть самое увлекательное — открывать новые знания.

– Что вы считаете главным успехом этого проекта?

– Главное то, что мы вышли за пределы одного университета, нашего СКФУ, и создали общий для регионов Северного Кавказа медиапродукт. Во второй половине октября мы планируем челлендж — одновременные показы сериала в вузах и школах разных республик. Это поможет укрепить общее научное пространство.

В одной из серий фильма мы рассказываем о проекте, в котором были задействованы ученые трех университетов: Северо-Кавказского федерального, Ставропольского государственного медицинского и Дагестанского государственного. Медики, химики и инженеры объединились, чтобы вместе создать стоматологические импланты с биосовместимым покрытием, которые снижают вероятность осложнений после операции. Если подобных коллабораций между учеными разных субъектов России будет больше, мы будем считать, что работали не зря.

– Какой отклик вы уже получили? Есть ли у проекта шансы на продолжение?

– Это был первый опыт создания научного сериала. Мы к себе достаточно критично относимся и недостатки тоже видим. Точку ставить не хочется, поэтому нам важен отклик зрителей. Отклик партнеров по проекту мы знаем: они все готовы снова сниматься и рассказывать еще. Если получится, будем снова подавать проект на грант Министерства науки и высшего образования, потому что такие проекты востребованы СМИ, зрителями и самими учеными.