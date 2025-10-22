Рейтинг@Mail.ru
Продюсер сериала о науке на Кавказе поделилась деталями съемок
22.10.2025
Наука
 
08:00 22.10.2025
Продюсер сериала о науке на Кавказе поделилась деталями съемок
Продюсер сериала о науке на Кавказе поделилась деталями съемок - РИА Новости, 22.10.2025
Продюсер сериала о науке на Кавказе поделилась деталями съемок
Последние два года в России активно развивается научно-популярный туризм. В современные экскурсионные программы включают посещение лабораторий, научных станций... РИА Новости, 22.10.2025
Продюсер сериала о науке на Кавказе поделилась деталями съемок

© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
Оператор снимает в лаборатории СКФУ
Оператор снимает в лаборатории СКФУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Последние два года в России активно развивается научно-популярный туризм. В современные экскурсионные программы включают посещение лабораторий, научных станций и институтов, ботанических садов и технопарков. Для многих регионов страны это возможность заявить о себе в новом, непривычном для большинства ключе. Один из таких — Северный Кавказ, где можно посетить более 30 научных объектов: от астрофизических обсерваторий до археологических комплексов. Именно о них рассказывает новый сериал "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен", созданный Северо-Кавказским федеральным университетом в рамках фестиваля "Новый маршрут". Зачем нужен научный туризм, какие открытия ждут зрителей и что выделяет Северный Кавказ на научной карте России, рассказала в интервью РИА Новости продюсер сериала, директор по информационной политике СКФУ Людмила Соколова.
Как родилась идея создания сериала о науке на Северном Кавказе?
– Разрабатывая проект фестиваля "Новый маршрут", мы заложили обязательным элементом производство сериала о науке на Северном Кавказе. Поскольку не все жители нашего региона, а тем более дальних краев и областей, знают о научном туризме и возможности посетить лаборатории и исследовательские центры, чтобы погрузиться в увлекательный мир открытий.
Так на карте Северного Кавказа мы поставили точки — объекты научного туризма, которые вошли в реестр в нашем округе. Это Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания, цитадель Нарын-Кала в Дагестане, Научно-лабораторный комплекс чистых зон СКФУ, Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета, Парк высоких технологий "Хайпарк" в Грозном. Мы также побывали в Северо-Кавказском федеральном научно-клиническом центре, ведь курортология как наука зародилась именно на Кавминводах. А половину одной из серий посвятили кавказоведению и нартскому эпосу, которые изучают в Юго-Осетинском университете.
Съемочный процесс документального фильма Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен в СКФУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Маршрут проложен. Научный сериал расскажет об интересных проектах Кавказа
7 октября, 09:00
Какую цель вы ставили перед собой, работая над сериалом?
– Северный Кавказ вряд ли ассоциируется у широкой публики с наукой. С достопримечательностями, археологическими памятниками, курортами, но не с передовыми научными школами. Поэтому одной из задач было показать, какие исследования ведут ученые нашего макрорегиона, представить палитру различных научных направлений в доступной для телезрителя форме. Люди должны знать, как новые технологии внедряются в производство.
Из этого вытекает вторая цель — популяризация науки с точки зрения коллабораций с представителями бизнеса. Мы связываем рост экономики с научными инновациями, а для этого необходима информированность о научных школах и ресурсах научных центров.
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
Продюсер сериала, директор по информационной политике СКФУ Людмила Соколова
Еще одна важная цель — способствовать развитию у школьной и студенческой молодежи интереса к научной деятельности. Большой фильм на 49 минут предусмотрен для телепоказа, а семь серий мы специально сделали хронометражем от десяти до двадцати минут, чтобы их было удобно смотреть на встречах ученых с молодежью в рамках различных акций под эгидой Десятилетия науки и технологий в России.
Кто ваш зритель?
– Все, кто интересуется наукой из любопытства, из возможных перспектив в профессии или бизнесе, родители и старшеклассники, студенты. Мы очень старались "перевести с научного на обычный человеческий". Хотелось бы, чтобы этот сериал воспринимался увлекательным рассказом, а не лекцией.
Очень надеемся, что число молодых людей, которые планируют строить карьеру в науке, увеличится. Мы показали, что для этого не обязательно уезжать за тысячи километров, наука — здесь, и она весьма разнообразна: от наночастиц до далеких Галактик.
Сериал Наука на Северном Кавказе выйдет в эфир осенью 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Сериал "Наука на Северном Кавказе" выйдет в эфир осенью 2025 года
29 августа, 09:00
Расскажите, каким был путь от идеи до финального продукта. Сколько времени заняло производство?
– Фактически мы снимали как научная экспедиция и проехали вдоль Кавказского хребта около 4,5 тысячи километров: Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Нальчик, Владикавказ, Цхинвал, Грозный, Махачкала, Дербент.
Начали снимать 21 июля, а завершили 10 августа. Любой производитель видео скажет, что это очень сжатые сроки для такого большого объема отснятого материала. И монтаж занял почти полтора месяца в большей степени из-за согласования, в период отпусков мы не слишком мучили наших научных консультантов.
С какими трудностями вам пришлось столкнуться в процессе работы?
– Я бы назвала это не трудностями, а условиями задачи: рассказывать доступно и просто получается не у всех ученых. Большинству из них сложно изложить знания так, чтобы поняли неспециалисты.
В любом случае, чем дальше, тем меньше вспоминаешь о трудностях. С удовольствием бы повторили забег на научную дистанцию, это очень интересно и расширяет кругозор.
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
Карачаево-Черкесская Республика, п. Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН
Карачаево-Черкесская Республика, п. Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН
Карачаево-Черкесская Республика, п. Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
1 из 4
© Фото предоставлено СКФУ/Илья ХачатурянВедущая Дина Романовская. Съемка стенд-апа к серии Ставрополь
Ведущая Дина Романовская. Съемка стенд-апа к серии Ставрополь
Ведущая Дина Романовская. Съемка стенд-апа к серии Ставрополь
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
2 из 4
© Фото предоставлено СКФУ/Илья ХачатурянЛаборатория "Чистые зоны СКФУ"
Лаборатория Чистые зоны СКФУ
Лаборатория "Чистые зоны СКФУ"
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
3 из 4
© Фото предоставлено СКФУ/Илья ХачатурянЧеченская Республика, инженерный центр "РосГеоТех", проректор по научной работе ГГНТУ Магомед Сайдумов
Чеченская Республика, инженерный центр РосГеоТех, проректор по научной работе ГГНТУ Магомед Сайдумов
Чеченская Республика, инженерный центр "РосГеоТех", проректор по научной работе ГГНТУ Магомед Сайдумов
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
4 из 4
Карачаево-Черкесская Республика, п. Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
1 из 4
Ведущая Дина Романовская. Съемка стенд-апа к серии Ставрополь
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
2 из 4
Лаборатория "Чистые зоны СКФУ"
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
3 из 4
Чеченская Республика, инженерный центр "РосГеоТех", проректор по научной работе ГГНТУ Магомед Сайдумов
© Фото предоставлено СКФУ/Илья Хачатурян
4 из 4
Что особенно запомнилось лично вам во время съемок?
– Первое, что меня потрясло, как доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории внегалактической астрофизики и космологии Специальной астрофизической обсерватории РАН Игорь Дмитриевич Караченцев просто и понятно рассказал, зачем нам изучать космос и как устроена Вселенная. Через 15 минут после интервью вся съемочная группа вышла с полным осознанием устройства мира.
Вообще интересного было много. Фильм отвечает на десятки вопросов: могут ли ученые создать пленку толщиной в атом, почему горит вода, кто первым открыл свойства целебных вод на Кавказе, что такое полимеры. Собственно, это и есть самое увлекательное — открывать новые знания.
Что вы считаете главным успехом этого проекта?
– Главное то, что мы вышли за пределы одного университета, нашего СКФУ, и создали общий для регионов Северного Кавказа медиапродукт. Во второй половине октября мы планируем челлендж — одновременные показы сериала в вузах и школах разных республик. Это поможет укрепить общее научное пространство.
В одной из серий фильма мы рассказываем о проекте, в котором были задействованы ученые трех университетов: Северо-Кавказского федерального, Ставропольского государственного медицинского и Дагестанского государственного. Медики, химики и инженеры объединились, чтобы вместе создать стоматологические импланты с биосовместимым покрытием, которые снижают вероятность осложнений после операции. Если подобных коллабораций между учеными разных субъектов России будет больше, мы будем считать, что работали не зря.
Какой отклик вы уже получили? Есть ли у проекта шансы на продолжение?
– Это был первый опыт создания научного сериала. Мы к себе достаточно критично относимся и недостатки тоже видим. Точку ставить не хочется, поэтому нам важен отклик зрителей. Отклик партнеров по проекту мы знаем: они все готовы снова сниматься и рассказывать еще. Если получится, будем снова подавать проект на грант Министерства науки и высшего образования, потому что такие проекты востребованы СМИ, зрителями и самими учеными.
Проект "Наука на Северном Кавказе" – часть научно-образовательного фестиваля "Новый маршрут", реализуемого при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКавказОбществоСеверный КавказРоссияРоссийская академия наукСеверо-Кавказский федеральный университетКабардино-Балкарский государственный университетМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общественный совет Минобрнауки РФСоциальный навигатор
 
 
