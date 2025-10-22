https://ria.ru/20251022/natsgvardiya-2049745915.html
Нацгвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года, сообщает ABC
Национальная гвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года в рамках мер по борьбе с преступностью, сообщает телеканал ABC со ссылкой на поступившие в... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
В мире, США, Дональд Трамп
