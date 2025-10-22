Рейтинг@Mail.ru
Нацгвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года, сообщает ABC - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/natsgvardiya-2049745915.html
Нацгвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года, сообщает ABC
Нацгвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года, сообщает ABC - РИА Новости, 22.10.2025
Нацгвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года, сообщает ABC
Национальная гвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года в рамках мер по борьбе с преступностью, сообщает телеканал ABC со ссылкой на поступившие в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:38:00+03:00
2025-10-22T05:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:165:2734:1703_1920x0_80_0_0_7a1f55ef73c5a0233ec474f91675e98d.jpg
https://ria.ru/20251012/ssha-2047747043.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:0:2437:1828_1920x0_80_0_0_4d4dca2b9b5b32c5d4503f97dbb3a529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Нацгвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года, сообщает ABC

ABC: нацгвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Национальная гвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года в рамках мер по борьбе с преступностью, сообщает телеканал ABC со ссылкой на поступившие в его распоряжение документ и письма.
"Размещение национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, может быть продлено до лета 2026 года", - говорится в сообщении.
В августе президент США Дональд Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Военный Национальной гвардии в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе
12 октября, 01:22
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала