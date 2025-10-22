Рейтинг@Mail.ru
Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоит за ЧП с БПЛА, пишет WP - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/nato-2049906144.html
Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоит за ЧП с БПЛА, пишет WP
Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоит за ЧП с БПЛА, пишет WP - РИА Новости, 22.10.2025
Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоит за ЧП с БПЛА, пишет WP
Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоял за инцидентами с дронами в Германии и Дании, отсутствие доказательств не мешает европейским лидерам обвинять... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:46:00+03:00
2025-10-22T17:46:00+03:00
в мире
россия
германия
дания
дмитрий песков
владимир путин
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
https://ria.ru/20250616/nato-2023174441.html
россия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, дания, дмитрий песков, владимир путин, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Германия, Дания, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоит за ЧП с БПЛА, пишет WP

WP: НАТО уже почти месяц расследует инциденты с БПЛА в Германии и Дании

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоял за инцидентами с дронами в Германии и Дании, отсутствие доказательств не мешает европейским лидерам обвинять Россию в провокациях, пишет газета Washington Post.
В конце сентября и начале октября СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за инцидентами следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
"Чиновникам все еще предстоит идентифицировать их (БПЛА - ред.) происхождение... Эти сведения до сих пор расследуются", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатов стран НАТО.
По словам одного из дипломатов, альянс интересуют три вопроса: кто ответственен за нарушение границ, было ли оно преднамеренным, являются ли эти инциденты частью закономерности.
При этом, как отмечает газета, европейские лидеры используют инциденты c дронами, чтобы обвинять РФ в "провокациях".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ
16 июня, 17:39
 
В миреРоссияГерманияДанияДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала