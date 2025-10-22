Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоит за ЧП с БПЛА, пишет WP

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоял за инцидентами с дронами в Германии и Дании, отсутствие доказательств не мешает европейским лидерам обвинять Россию в провокациях, пишет газета Washington Post.
"Чиновникам все еще предстоит идентифицировать их (БПЛА - ред.) происхождение... Эти сведения до сих пор расследуются", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатов стран НАТО.
По словам одного из дипломатов, альянс интересуют три вопроса: кто ответственен за нарушение границ, было ли оно преднамеренным, являются ли эти инциденты частью закономерности.
При этом, как отмечает газета, европейские лидеры используют инциденты c дронами, чтобы обвинять РФ в "провокациях".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.