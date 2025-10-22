Задержанный в Екатеринбурге уличный музыкант Женька Радость не признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Екатеринбургский уличный музыкант Евгений Михайлов, выступающий под псевдонимом Женька Радость, на которого составили протоколы о хулиганстве и дискредитации Вооруженных сил РФ, не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Согласно протоколу, 19 октября в районе набережной в Екатеринбурге Михайлов выражался нецензурной бранью в общественном месте, чем нарушил общественный порядок... Также, согласно протоколу, Михайлов совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России , а именно публично исполнил словесно-музыкальное произведение", – зачитала судья в начале заседания.

"Вину не признаю, я не имел цели дискредитировать армию России или нарушать порядок. Брань была в контексте песни", – пояснил Михайлов.

Как ранее отметили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, музыканту вменяют совершение правонарушения по части 1 статьи 20.1 (хулиганство) и части 1 статьи 20.3.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) КоАП РФ.

Михайлов был задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной бранью, сообщал накануне агентству его адвокат Федор Акчермышев.

По данным местных СМИ, Женька Радость – уличный музыкант, часто выступавший в центре Екатеринбурга с песнями различных исполнителей, в том числе признанных иноагентами. В соцсетях он публиковал видео со своими выступлениями в поддержку ранее арестованной в Петербурге другой уличной певицы – Наоко.

В понедельник руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости о составлении протокола о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы из Петербурга Дианы Логиновой (псевдоним Наоко), которая сейчас отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, после исполнения песни Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом) "Светлая полоса".