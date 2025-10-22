Во Франции ограбили еще один музей в ночь после кражи в Лувре

ПАРИЖ, 22 окт — РИА Новости. Музей "Дом просвещения Дени Дидро" ограбили в ночь после кражи в Лувре, сообщил директор одной из управляющих структур мэрии города Лангр на востоке Франции Пьеррик Уайт.

"Дом просвещения Дени Дидро" стал пятым французским музеем, подвергшимся ограблению за прошедшую неделю.

"В понедельник утром директор музея вместе с сотрудниками обнаружили, что часть сокровищ музея исчезла", — сказал он в эфире телеканала BFMTV

Чиновник добавил, что злоумышленники разбили витрину экспозиции и забрали часть экспонатов: золотые и серебряные монеты, которые обнаружили во время строительных работ в одном из зданий города и передали в музей в 2011 году.

Уайт отметил, что система безопасности музея работает исправно: правоохранительные органы смогли получить кадры камер видеонаблюдения, сигнализация также в порядке. Сейчас остается ждать первых результатов расследования, чтобы определить сумму ущерба, отметил он.

В воскресенье грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

Несколькими днями ранее ограбили Национальный музей естественной истории в Париже . В похищении золотых самородков подозревают гражданку Китая , ее уже задержали ее и поместили под стражу.