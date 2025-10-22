Рейтинг@Mail.ru
Во Франции ограбили еще один музей в ночь после кражи в Лувре - РИА Новости, 22.10.2025
13:49 22.10.2025 (обновлено: 18:15 22.10.2025)
Во Франции ограбили еще один музей в ночь после кражи в Лувре
Во Франции ограбили еще один музей в ночь после кражи в Лувре - РИА Новости, 22.10.2025
Во Франции ограбили еще один музей в ночь после кражи в Лувре
Музей "Дом просвещения Дени Дидро" ограбили в ночь после кражи в Лувре, сообщил директор одной из управляющих структур мэрии города Лангр на востоке Франции... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, франция, париж, лувр
В мире, Франция, Париж, Лувр
Во Франции ограбили еще один музей в ночь после кражи в Лувре

Во Франции после кражи в Лувре ограбили музей "Дом просвещения Дени Дидро"

Музей "Дом просвещения Дени Дидро" во Франции
Музей Дом просвещения Дени Дидро во Франции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
CC BY-SA 3.0 / MOSSOT /
Музей "Дом просвещения Дени Дидро" во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 окт — РИА Новости. Музей "Дом просвещения Дени Дидро" ограбили в ночь после кражи в Лувре, сообщил директор одной из управляющих структур мэрии города Лангр на востоке Франции Пьеррик Уайт.
"Дом просвещения Дени Дидро" стал пятым французским музеем, подвергшимся ограблению за прошедшую неделю.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Во Франции появились фейковые объявления с украденными из Лувра украшениями
13:38
13:38
"В понедельник утром директор музея вместе с сотрудниками обнаружили, что часть сокровищ музея исчезла", — сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Чиновник добавил, что злоумышленники разбили витрину экспозиции и забрали часть экспонатов: золотые и серебряные монеты, которые обнаружили во время строительных работ в одном из зданий города и передали в музей в 2011 году.
Уайт отметил, что система безопасности музея работает исправно: правоохранительные органы смогли получить кадры камер видеонаблюдения, сигнализация также в порядке. Сейчас остается ждать первых результатов расследования, чтобы определить сумму ущерба, отметил он.
В воскресенье грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Несколькими днями ранее ограбили Национальный музей естественной истории в Париже. В похищении золотых самородков подозревают гражданку Китая, ее уже задержали ее и поместили под стражу.
По данным телеканала CNews, ранее из Музея Адриена Дюбуше похитили два китайских блюда и вазу, внесенные в список национального наследия. Ущерб составил 6,5 миллионов евро. Кроме того, ограблению подвергся музей Жака Ширака, откуда злоумышленники вынесли предметы и драгоценности на сумму более миллиона евро.
Лувр вновь открыл двери для посетителей - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лувр открыли для посетителей после ограбления
10:17
10:17
 
В миреФранцияПарижЛувр
 
 
