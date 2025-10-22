Количество ДТП с пешеходами в Москве снизилось

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий с пешеходами снизилось почти на 14% за январь-октябрь 2025 года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"Госавтоинспекция Москвы отмечает снижение аварийности при наездах на пешеходов. За январь-октябрь текущего года отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий указанной категории на 13,9%, а число погибших и пострадавших в таких ДТП снизилось на 14,1% и 13,5% соответственно", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с начала 2025 года в столице зарегистрировали почти 1,9 тысячи ДТП с пешеходами, в которых 85 человек погибли и более 1,8 тысячи человек получили травмы.
Также с начала 2025 года автоинспекторы пресекли более 134 тысяч нарушений за непредоставление преимущества в движении пешеходам и более 109 тысяч нарушений ПДД самими пешеходами.
В пресс-службе напомнили, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по статьям 12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения" и 12.29 КоАП РФ "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения".
