Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.