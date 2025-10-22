https://ria.ru/20251022/moskva-2049752360.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 22.10.2025
