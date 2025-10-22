Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками
01:34 22.10.2025 (обновлено: 05:51 22.10.2025)
Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками
Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками - РИА Новости, 22.10.2025
Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками
Мошенники стали отправлять жертвам письма на электронную почту, в которых содержится фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе,... РИА Новости, 22.10.2025
2025
Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками

Мошенники рассылают россиянам письма с фишинговыми ссылками якобы на приз

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мошенники стали отправлять жертвам письма на электронную почту, в которых содержится фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники присылают на электронную почту жертвы письмо, где рассказывают, что за активность на маркетплейсе она может претендовать на приз.
К письму прикреплена фишинговая ссылка, перейдя по которой человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мошенники используют чат-бот Telegram, замаскированный под "Госуслуги"
Вчера, 05:41
 
