Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мошенники стали отправлять жертвам письма на электронную почту, в которых содержится фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники присылают на электронную почту жертвы письмо, где рассказывают, что за активность на маркетплейсе она может претендовать на приз.
К письму прикреплена фишинговая ссылка, перейдя по которой человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.