Россиян предупредили о мошенничестве с приложениями родительского контроля

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Рост числа случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля, которые злоумышленники используют для доступа к контактам и платежным данным, фиксируется в России, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта ЕР "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Фиксируем рост случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля. Злоумышленники используют интерес родителей к безопасности детей в сети, предлагая "уникальные" версии приложений, доступ к премиум-функциям или сервисы мониторинга, которые на деле являются инструментами кражи личных данных и финансов", - сказал он.

Депутат рассказал, что обычно жертве предлагают скачать приложение из неофициального источника или перейти по ссылке, которая переводит на якобы официальный сайт.

"После установки злоумышленники получают доступ к контактам, сообщениям, геолокации или платежным данным родителей", - добавил он.

По его словам, часто это сопровождается фишинговыми уведомлениями и попытками выманить деньги за "активацию" или "расширенные функции".

"Особую осторожность следует проявлять с приложениями, которые требуют ввод банковских реквизитов или номера паспорта. Настоящие сервисы родительского контроля не просят платить напрямую за установку базового приложения и не требуют передачи конфиденциальной информации по ссылкам из сообщений. Любое давление и срочность со стороны "поддержки" должны вызывать подозрение", - рассказал Немкин

Парламентарий отметил, что для защиты от подобных угроз стоит скачивать приложения только из официальных магазинов или с официальных сайтов разработчиков. Также важно проверять отзывы, рейтинг приложения и политику конфиденциальности, добавил он.