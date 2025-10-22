Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошенничестве с приложениями родительского контроля
22.10.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с приложениями родительского контроля
Россиян предупредили о мошенничестве с приложениями родительского контроля - РИА Новости, 22.10.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с приложениями родительского контроля
Рост числа случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля, которые злоумышленники используют для доступа к контактам и платежным данным, РИА Новости, 22.10.2025
общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
Россиян предупредили о мошенничестве с приложениями родительского контроля

В России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Рост числа случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля, которые злоумышленники используют для доступа к контактам и платежным данным, фиксируется в России, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта ЕР "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Фиксируем рост случаев мошенничества, связанных с приложениями родительского контроля. Злоумышленники используют интерес родителей к безопасности детей в сети, предлагая "уникальные" версии приложений, доступ к премиум-функциям или сервисы мониторинга, которые на деле являются инструментами кражи личных данных и финансов", - сказал он.
Депутат рассказал, что обычно жертве предлагают скачать приложение из неофициального источника или перейти по ссылке, которая переводит на якобы официальный сайт.
"После установки злоумышленники получают доступ к контактам, сообщениям, геолокации или платежным данным родителей", - добавил он.
По его словам, часто это сопровождается фишинговыми уведомлениями и попытками выманить деньги за "активацию" или "расширенные функции".
"Особую осторожность следует проявлять с приложениями, которые требуют ввод банковских реквизитов или номера паспорта. Настоящие сервисы родительского контроля не просят платить напрямую за установку базового приложения и не требуют передачи конфиденциальной информации по ссылкам из сообщений. Любое давление и срочность со стороны "поддержки" должны вызывать подозрение", - рассказал Немкин.
Парламентарий отметил, что для защиты от подобных угроз стоит скачивать приложения только из официальных магазинов или с официальных сайтов разработчиков. Также важно проверять отзывы, рейтинг приложения и политику конфиденциальности, добавил он.
"Мы ведем активную работу по формированию механизмов оперативного выявления мошеннических приложений и блокировке подозрительных ссылок. Однако главная линия защиты всегда остается за пользователями: внимательность, критический подход к любым предложениям в сети и соблюдение базовых правил цифровой безопасности позволяют защитить не только свои данные, но и сделать времяпрепровождение детей в сети безопасным", - заключил Немкин.
