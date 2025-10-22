КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Бывший премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что вероятное назначение бизнесмена Александра Мунтяну на пост главы правительства является попыткой администрации президента Майи Санду наказать правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) и начать внутреннюю чистку.
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия ПДС предложит президенту Молдавии Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке.
В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.
"Администрация президента начала спецоперацию против своей партии — балласта, чей баронский аппетит решили умерить свежим премьером… Как же это скучно и знакомо: часы отбивают не только время, но и людей. Исключений не бывает. Чаша сия никогда не проходит мимо: ПДС постигла судьба всех молдавских партий власти — ребята обросли жирком, забурели, поверили в собственную значимость, исключительность и, отражаясь в стеклянных зеркальцах из пудрениц секретарш, утонули в глубоком ворсе ковров, сплетнях, предательстве, кофейной гуще снисходительности, обидах, душной тоске по должностям и, конечно, комфорте — "то мебель, то дача, то машины, дети, собаки, курорты, шубы…", — написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, кандидат в премьеры Мунтяну — "порядочный человек", но уже, вероятно, сожалеет о принятом решении. "Что-то мне подсказывает, через год он получит справку о не пройденном веттинге, кофеварку и удочку", - сыронизировал Филат.
В течение нескольких предыдущих лет режим президента Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.️
