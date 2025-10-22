Рейтинг@Mail.ru
Филат прокомментировал возможное назначение нового премьера Молдавии - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/moldaviya-2049891976.html
Филат прокомментировал возможное назначение нового премьера Молдавии
Филат прокомментировал возможное назначение нового премьера Молдавии - РИА Новости, 22.10.2025
Филат прокомментировал возможное назначение нового премьера Молдавии
Бывший премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что вероятное назначение бизнесмена Александра Мунтяну на пост главы правительства является попыткой... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:51:00+03:00
2025-10-22T16:51:00+03:00
в мире
молдавия
украина
сша
майя санду
владимир филат
игорь гросу
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_0:206:2821:1793_1920x0_80_0_0_361a3312d06d9876d4279b036b1cd1e0.jpg
https://ria.ru/20251022/moldaviya-2049830094.html
https://ria.ru/20251018/moldavija-2049140828.html
молдавия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_77:0:2744:2000_1920x0_80_0_0_8026aaacab2a141e256293366fb630d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, сша, майя санду, владимир филат, игорь гросу, всемирный банк
В мире, Молдавия, Украина, США, Майя Санду, Владимир Филат, Игорь Гросу, Всемирный банк
Филат прокомментировал возможное назначение нового премьера Молдавии

Экс-премьер Молдавии Филат назвал назначение Мунтяну попыткой Санду наказать ПДС

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в медиабанк
Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Бывший премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что вероятное назначение бизнесмена Александра Мунтяну на пост главы правительства является попыткой администрации президента Майи Санду наказать правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) и начать внутреннюю чистку.
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия ПДС предложит президенту Молдавии Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Партия коммунистов Молдавии назвала прошедшие выборы недемократичными
13:54
В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.
"Администрация президента начала спецоперацию против своей партии — балласта, чей баронский аппетит решили умерить свежим премьером… Как же это скучно и знакомо: часы отбивают не только время, но и людей. Исключений не бывает. Чаша сия никогда не проходит мимо: ПДС постигла судьба всех молдавских партий власти — ребята обросли жирком, забурели, поверили в собственную значимость, исключительность и, отражаясь в стеклянных зеркальцах из пудрениц секретарш, утонули в глубоком ворсе ковров, сплетнях, предательстве, кофейной гуще снисходительности, обидах, душной тоске по должностям и, конечно, комфорте — "то мебель, то дача, то машины, дети, собаки, курорты, шубы…", — написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, кандидат в премьеры Мунтяну — "порядочный человек", но уже, вероятно, сожалеет о принятом решении. "Что-то мне подсказывает, через год он получит справку о не пройденном веттинге, кофеварку и удочку", - сыронизировал Филат.
В течение нескольких предыдущих лет режим президента Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.️
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента
18 октября, 20:45
 
В миреМолдавияУкраинаСШАМайя СандуВладимир ФилатИгорь ГросуВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала