Филат прокомментировал возможное назначение нового премьера Молдавии

КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Бывший премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что вероятное назначение бизнесмена Александра Мунтяну на пост главы правительства является попыткой администрации президента Майи Санду наказать правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) и начать внутреннюю чистку.

В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.

"Администрация президента начала спецоперацию против своей партии — балласта, чей баронский аппетит решили умерить свежим премьером… Как же это скучно и знакомо: часы отбивают не только время, но и людей. Исключений не бывает. Чаша сия никогда не проходит мимо: ПДС постигла судьба всех молдавских партий власти — ребята обросли жирком, забурели, поверили в собственную значимость, исключительность и, отражаясь в стеклянных зеркальцах из пудрениц секретарш, утонули в глубоком ворсе ковров, сплетнях, предательстве, кофейной гуще снисходительности, обидах, душной тоске по должностям и, конечно, комфорте — "то мебель, то дача, то машины, дети, собаки, курорты, шубы…", — написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, кандидат в премьеры Мунтяну — "порядочный человек", но уже, вероятно, сожалеет о принятом решении. "Что-то мне подсказывает, через год он получит справку о не пройденном веттинге, кофеварку и удочку", - сыронизировал Филат.