В парламенте Молдавии сформировали шесть фракций

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. В парламенте Молдавии в ходе учредительного заседания сформированы шесть фракций — партии "Действие и солидарность" (ПДС), Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), блока "Альтернатива", "Нашей партии" и партии "Демократия дома", передает корреспондент РИА Новости.

Избранные депутаты в Молдавии в среду впервые собирались на заседание, чтобы выбрать руководство парламента, сформировать фракции и комиссии и дать старт процессу формирования правительства. Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, " Наша партия " и "Демократия дома" - по шесть мест.

Фракцию ПДС возглавила Дойна Герман, фракцию Партии социалистов — Игорь Додон , фракцию Партии коммунистов — Диана Караман, фракцию блока "Альтернатива" — Гайк Вартанян. Руководителем фракции "Нашей партии" стал лидер формирования Ренато Усатый , францию партии "Демократия дома" возглавит Василий Костюк. Экс-премьер Василий Тарлев заявил, что будет независимыми депутатом, так как Патриотический блок, в который входила его партия "Будущее Молдовы", распался на фракцию социалистов и коммунистов.

После формирования фракций депутаты должны будут решить, сколько заместителей будет у спикера, затем определяются составы постоянного бюро парламента и парламентских комиссий.

Правящая в Молдавии партия ПДС, которая поддерживает президента республики Майю Санду , заявила о формировании правящего большинства в парламенте. "На заседании фракции была принята декларация о создании абсолютного парламентского большинства", - сообщила во время заседания депутат Дойна Герман.

Создание парламентских фракций фактически является началом процесса выбора премьер-министра и формирования будущего кабмина. Согласно действующему законодательству, после учредительного заседания парламента президент должен начать консультации с каждой из фракций, чтобы обсудить кандидата на пост премьер-министра. Когда все консультации будут завершены, Санду подпишет указ о назначении кандидата на пост кабмина.

Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что ПДС предложит президенту Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке . В случае одобрения президентом кандидатуры Мунтяну он должен будет представить программу правления и свою новую команду парламенту, чтобы получить вотум доверия.

По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция победила внутри страны.