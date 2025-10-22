Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Молдавии сформировали шесть фракций - РИА Новости, 22.10.2025
13:03 22.10.2025
В парламенте Молдавии сформировали шесть фракций
В парламенте Молдавии сформировали шесть фракций

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. В парламенте Молдавии в ходе учредительного заседания сформированы шесть фракций — партии "Действие и солидарность" (ПДС), Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), блока "Альтернатива", "Нашей партии" и партии "Демократия дома", передает корреспондент РИА Новости.
Избранные депутаты в Молдавии в среду впервые собирались на заседание, чтобы выбрать руководство парламента, сформировать фракции и комиссии и дать старт процессу формирования правительства. Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе"
Вчера, 22:49
Фракцию ПДС возглавила Дойна Герман, фракцию Партии социалистов — Игорь Додон, фракцию Партии коммунистов — Диана Караман, фракцию блока "Альтернатива" — Гайк Вартанян. Руководителем фракции "Нашей партии" стал лидер формирования Ренато Усатый, францию партии "Демократия дома" возглавит Василий Костюк. Экс-премьер Василий Тарлев заявил, что будет независимыми депутатом, так как Патриотический блок, в который входила его партия "Будущее Молдовы", распался на фракцию социалистов и коммунистов.
После формирования фракций депутаты должны будут решить, сколько заместителей будет у спикера, затем определяются составы постоянного бюро парламента и парламентских комиссий.
Правящая в Молдавии партия ПДС, которая поддерживает президента республики Майю Санду, заявила о формировании правящего большинства в парламенте. "На заседании фракции была принята декларация о создании абсолютного парламентского большинства", - сообщила во время заседания депутат Дойна Герман.
Создание парламентских фракций фактически является началом процесса выбора премьер-министра и формирования будущего кабмина. Согласно действующему законодательству, после учредительного заседания парламента президент должен начать консультации с каждой из фракций, чтобы обсудить кандидата на пост премьер-министра. Когда все консультации будут завершены, Санду подпишет указ о назначении кандидата на пост кабмина.
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов
Вчера, 18:25
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что ПДС предложит президенту Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке. В случае одобрения президентом кандидатуры Мунтяну он должен будет представить программу правления и свою новую команду парламенту, чтобы получить вотум доверия.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
20 октября, 12:00
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуИгорь ДодонРенато УсатыйНаша партияВсемирный банк
 
 
