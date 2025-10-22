Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 22.10.2025 (обновлено: 15:10 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/mogila-2049861009.html
Глава МИД Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава МИД Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.10.2025
Глава МИД Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T09:15:00+03:00
2025-10-22T15:10:00+03:00
россия
москва
казахстан
мария захарова
сергей лавров
ермек кошербаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049770496_0:68:2836:1663_1920x0_80_0_0_08281ae31fdb067c2deaca2279eadd7d.jpg
https://ria.ru/20251022/lavrov-2049822287.html
россия
москва
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049770496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99a50b3a74a654ffeb487b342a8c4e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, казахстан, мария захарова, сергей лавров, ермек кошербаев
Россия, Москва, Казахстан, Мария Захарова, Сергей Лавров, Ермек Кошербаев
Глава МИД Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Глава МИД Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров 22 октября в Москве проведет переговоры с Кошербаевым. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
13:32
 
РоссияМоскваКазахстанМария ЗахароваСергей ЛавровЕрмек Кошербаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала