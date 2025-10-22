https://ria.ru/20251022/mogila-2049861009.html
Глава МИД Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2025
