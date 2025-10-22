Путин и Трамп подрывают миропорядок

Российский и американский президенты подрывают не абстрактный, а вполне конкретный миропорядок — пресловутый "порядок, основанный на правилах". Именно так можно трактовать то, что президенты России и США выбрали местом для встречи Венгрию. Причин такого выбора несколько, и одна из них в том, что Венгрия — страна Евросоюза, где действует юрисдикция МУС (Международного уголовного суда в Гааге), который выписал ордер на арест Владимира Путина.

Евросоюз и МУС — ключевые институты либерального миропорядка. При этом именно Венгрия больше всех подтачивает единство и решимость ЕС поддерживать Украину до последнего украинца и идти до конца в прокси-войне с Россией. А ордер МУС по прилете в Будапешт Владимира Путина, разумеется, будет снова проигнорирован. На сей раз в стране — члене ЕС.

На это обстоятельство сейчас особенно акцентируют внимание те, кому уходящий мир дороже всего. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности эстонка Кая Каллас заявила, что ей, безусловно, неприятно, что человек, который находится в розыске Международного уголовного суда, как ни в чем не бывало собирается посетить европейскую страну. МИД Литвы провозгласил, что единственное место, в котором Путин может появиться в ЕС, — это Гаагский трибунал, а не одна из европейских столиц.

Самое важное в этих заявлениях то, что они маргинальны. Призывы к Венгрии выполнить запрос на арест Путина — в меньшинстве, и они не делают погоды в западном медиаполе. Ключевые игроки — большие европейские страны — явно смирились со своим тактическим поражением и морально готовы ко всеобщему унижению, когда президент РФ, против которой они ввели тысячи тысяч санкций, как ни в чем не бывало прилетит в Евросоюз. Из Брюсселя даже последовало уточнение, что европейские санкции не означают запрета на въезд в ЕС персонально Путину и Лаврову.

Так что можно договориться и до того, что санкции ЕС вообще ничего не означают.

Франция пытается торговаться и ставит немедленное прекращение огня условием того, чтобы Владимир Путин въехал в ЕС. Притом что ни Париж, ни Брюссель в этом плане не могут повлиять ни на Путина, ни на Трампа, ни даже на Виктора Орбана. Достойнее ведет себя канцлер Германии Фридрих Мерц, который доказал, что умеет проигрывать, сказав, что встреча лидеров России и США на площадке ЕС дает надежду на мир в Европе.

И лейтмотив, который звучит буквально отовсюду: европейцы должны присутствовать на переговорах России и США как их полноправные участники. И в принципе должны, и уж тем более, если эти переговоры проходят на их территории. Собственно, именно ради этого — возможности хоть тушкой, хоть чучелом пролезть за российско-американский круглый стол — старые либеральные элиты в Европе проглотили горькую пилюлю унижения, когда об их санкции и ордера на арест вытирают ноги. Хотелось бы все же влиять на определение своего будущего. Потому что итоговая формула урегулирования украинского конфликта предопределит будущее не только Украины, но и всего континента.

Между тем ни Путин, ни Трамп европейцам ничего не обещали. Напомним, что на Аляске эти двое прекрасно управились без европейцев. И без Зеленского, кстати. Позовут их в этот раз или не позовут — второстепенный вопрос. Важнее отметить, что у Москвы и Вашингтона сейчас вполне сопрягается европейская политика, потому что имеет место тактическое совпадение интересов. У Кремля и Белого дома общие противники: те самые институты старого либерального миропорядка.

Если брать Евросоюз, то в его структурах нашли прибежище старые либеральные элиты, которые всегда делали ставку на демократов и до сих пор верны противникам Трампа в Америке. Для России с ЕС все вообще яснее ясного. Это объединение упорно превращают не просто в военный блок, а в своего рода рыцарский орден XXI века, заточенный на очередной крестовый поход на восток.