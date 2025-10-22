ЛУГАНСК 22 окт - РИА Новости. Зафиксирован ряд случаев убийств мирных жителей украинскими военнослужащими в населенных пунктах Красный Лиман, Северск, Константиновка, Дмитров и Красноармейск, о таких случаях рассказывают российские бойцы, участвующие в освобождении ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"По сообщениям бойцов, непосредственно участвующих в освобождении ДНР западнее от административной границы ЛНР, в населенных пунктах Красный Лиман (украинское название – Лиман), Северск, Константиновка, Дмитров и Красноармейск зафиксирован ряд случаев расстрела мирного населения украинскими боевиками", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Он отметил, что чаще всего такие убийства происходят из-за угрозы сдачи мест дислокации ВСУ, личного обогащения, для ликвидации свидетелей других преступлений украинских военных. По его словам, иногда украинские военнослужащие скрывают следы своих военных преступлений, маскируя гибель своих жертв под сопутствующие потери при ведении боевых действий.