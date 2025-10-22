Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убивают мирных жителей в населенных пунктах ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 22.10.2025
ВСУ убивают мирных жителей в населенных пунктах ДНР, заявил Марочко
ВСУ убивают мирных жителей в населенных пунктах ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ убивают мирных жителей в населенных пунктах ДНР, заявил Марочко
Зафиксирован ряд случаев убийств мирных жителей украинскими военнослужащими в населенных пунктах Красный Лиман, Северск, Константиновка, Дмитров и... РИА Новости, 22.10.2025
ВСУ убивают мирных жителей в населенных пунктах ДНР, заявил Марочко

Марочко: ВСУ убивают мирных жителей населенных пунктов ДНР, за которые идут бои

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК 22 окт - РИА Новости. Зафиксирован ряд случаев убийств мирных жителей украинскими военнослужащими в населенных пунктах Красный Лиман, Северск, Константиновка, Дмитров и Красноармейск, о таких случаях рассказывают российские бойцы, участвующие в освобождении ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"По сообщениям бойцов, непосредственно участвующих в освобождении ДНР западнее от административной границы ЛНР, в населенных пунктах Красный Лиман (украинское название – Лиман), Северск, Константиновка, Дмитров и Красноармейск зафиксирован ряд случаев расстрела мирного населения украинскими боевиками", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Он отметил, что чаще всего такие убийства происходят из-за угрозы сдачи мест дислокации ВСУ, личного обогащения, для ликвидации свидетелей других преступлений украинских военных. По его словам, иногда украинские военнослужащие скрывают следы своих военных преступлений, маскируя гибель своих жертв под сопутствующие потери при ведении боевых действий.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В ЛНР уничтожили группу ВСУ, имевшую форму ВС России, сообщил Марочко
Специальная военная операция на Украине Красный Лиман Северск Константиновка Андрей Марочко Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
