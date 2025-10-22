https://ria.ru/20251022/mahachkala-2049783064.html
В Махачкале некоторые образовательные учреждения перевели на удаленку
В Махачкале некоторые образовательные учреждения перевели на удаленку - РИА Новости, 22.10.2025
В Махачкале некоторые образовательные учреждения перевели на удаленку
Некоторые образовательные учреждения Махачкалы временно переводят на удаленный формат из-за угрозы атаки беспилотников, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:56:00+03:00
2025-10-22T10:56:00+03:00
2025-10-22T10:56:00+03:00
махачкала
республика дагестан
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, республика дагестан, сергей меликов
Махачкала, Республика Дагестан, Сергей Меликов
В Махачкале некоторые образовательные учреждения перевели на удаленку
В Махачкале некоторые школы перевели на удаленный формат из-за угрозы БПЛА