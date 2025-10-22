https://ria.ru/20251022/liksutov-2049769826.html
Ликсутов: Москва привлечет инвестора для возведения комплекса в ОЭЗ
22.10.2025
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Столица привлечет инвестора, чтобы построить здание общественно-делового комплекса, площадь которого составит более 85 тысяч "квадратов" на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина активно привлекаем частные инвестиции в развитие производств в столице. Сегодня на площадке “Печатники” ОЭЗ “Технополис Москва” построено около 550 тысяч квадратных метров промышленной и офисно-лабораторной недвижимости. При этом на стадии проектирования и строительства находится еще около 430 тысяч квадратных метров инфраструктуры для размещения высокотехнологичных предприятий. Для инвесторов мы открыли прием заявок на участие в торгах на строительство общественно-делового корпуса площадью 85,4 тысячи квадратных метров", – рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
В настоящий момент принимают заявки для участия в торгах по продаже 100% доли в уставном капитале ООО "ТехноГород-2", которая принадлежит на праве собственности АО "ОЭЗ "Технополис Москва". Победитель торгов примет на себя обязательства по строительству общественного-делового комплекса на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ. Новый объект планируют построить по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 13. Заявки принимают до 5 ноября текущего года.
Новое здание будет составной частью комплекса зданий на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва". Эти объекты формируют мультифункциональное пространство с пешеходно-выставочной галереей, панорамным остеклением и офисными зонами, которые станут центром притяжения – как для жителей, так и для бизнеса.