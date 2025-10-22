Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию на Украине
13:37 22.10.2025 (обновлено: 13:38 22.10.2025)
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с главой МИД Казахстана проинформировал своего коллегу о последнем развитии событий на... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
украина
россия
сергей лавров
мид казахстана
в мире, украина, россия, сергей лавров, мид казахстана
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, МИД Казахстана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с главой МИД Казахстана проинформировал своего коллегу о последнем развитии событий на Украине и вокруг нее.
"Мы проинформировали наших друзей о последнем развитии событий вокруг ситуации на Украине и вокруг нее. Мы ценим понимание нашей принципиальной позиции нашими казахстанскими друзьями. И прежде всего того факта, что устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин этого конфликта, которые долгие годы создавались западными странами в их стремлении использовать Украину как плацдарм подрыва законных интересов безопасности Российской Федерации" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана.
