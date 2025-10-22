https://ria.ru/20251022/lavrov-2049822287.html
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2025
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
Дипломатия лидеров России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева придает необходимую динамику отношениям двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:32:00+03:00
2025-10-22T13:32:00+03:00
2025-10-22T13:32:00+03:00
в мире
россия
казахстан
сергей лавров
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834226118_0:337:2987:2017_1920x0_80_0_0_81dd00992909b4750e26e6aef7215216.jpg
https://ria.ru/20251022/vizit-2049809515.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834226118_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_ca6de99b13d75d2a035a542718fa7206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, сергей лавров, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
Лавров: дипломатия Путина и Токаева придает динамику отношениям Казахстана и РФ