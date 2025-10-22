Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/lavrov-2049822287.html
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2025
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
Дипломатия лидеров России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева придает необходимую динамику отношениям двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:32:00+03:00
2025-10-22T13:32:00+03:00
в мире
россия
казахстан
сергей лавров
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834226118_0:337:2987:2017_1920x0_80_0_0_81dd00992909b4750e26e6aef7215216.jpg
https://ria.ru/20251022/vizit-2049809515.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834226118_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_ca6de99b13d75d2a035a542718fa7206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, сергей лавров, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана

Лавров: дипломатия Путина и Токаева придает динамику отношениям Казахстана и РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Казахстана
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственные флаги РФ и Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дипломатия лидеров России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева придает необходимую динамику отношениям двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Дипломатия лидеров придает необходимую динамику всему комплексу российско-казахстанского сотрудничества", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лавров рассказал о значимости визита главы МИД Казахстана в Россию
12:43
 
В миреРоссияКазахстанСергей ЛавровВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала