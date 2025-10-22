Рейтинг@Mail.ru
Лавров надеется, что встреча с МИД Казахстана поспособствует визиту Токаева
12:32 22.10.2025 (обновлено: 13:37 22.10.2025)
Лавров надеется, что встреча с МИД Казахстана поспособствует визиту Токаева
Лавров надеется, что встреча с МИД Казахстана поспособствует визиту Токаева - РИА Новости, 22.10.2025
Лавров надеется, что встреча с МИД Казахстана поспособствует визиту Токаева
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на то, что его встреча с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым поспособствует... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
россия
казахстан
сергей лавров
ермек кошербаев
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
в мире, россия, казахстан, сергей лавров, ермек кошербаев, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Ермек Кошербаев, Касым-Жомарт Токаев
Лавров надеется, что встреча с МИД Казахстана поспособствует визиту Токаева

Лавров: встреча с Кошербаевым поспособствует подготовке визита Токаева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на то, что его встреча с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым поспособствует подготовке госвизита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию.
"Очень рад Вас видеть и рассчитываю, что сегодняшний разговор станет конкретным вкладом в подготовку государственного визита президента Республики Казахстан", - сказал Лавров в ходе встречи с Кошербаевым.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана
14 апреля, 23:56
 
В миреРоссияКазахстанСергей ЛавровЕрмек КошербаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
