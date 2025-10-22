https://ria.ru/20251022/laos-2049814128.html
Путин назначил нового посла России в Лаосе
Путин назначил нового посла России в Лаосе
Путин назначил нового посла России в Лаосе
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе, освободив от этих обязанностей Владимира Калинина, соответствующие указы... РИА Новости, 22.10.2025
Путин назначил нового посла России в Лаосе
Путин назначил Сергея Жесткого послом России в Лаосе