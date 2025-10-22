Рейтинг@Mail.ru
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
12:47 22.10.2025
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Мужчина и женщина ранены в результате атаки дрона ВСУ по трактору в Беловском районе, с травмами они доставлены в больницу, сообщил губернатор Курской области...
© РИА Новости / Павел Лисицын
Скорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
КУРСК, 22 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате атаки дрона ВСУ по трактору в Беловском районе, с травмами они доставлены в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые атаки ВСУ продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник нанёс удар по трактору, который ехал по автомобильной дороге Гирьи-Песчаное Беловского района. Ранены два человека — 40-летние мужчина и женщина. У них минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что раненые доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
"Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги. Вновь прошу всех быть крайне бдительными и не пренебрегать мерами безопасности! Берегите себя!" - добавил глава региона.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ
