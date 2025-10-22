В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

КУРСК, 22 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате атаки дрона ВСУ по трактору в Беловском районе, с травмами они доставлены в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Уточняется, что раненые доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

"Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги. Вновь прошу всех быть крайне бдительными и не пренебрегать мерами безопасности! Берегите себя!" - добавил глава региона.