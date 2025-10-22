https://ria.ru/20251022/kursk-2049811377.html
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Мужчина и женщина ранены в результате атаки дрона ВСУ по трактору в Беловском районе, с травмами они доставлены в больницу, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:47:00+03:00
2025-10-22T12:47:00+03:00
2025-10-22T12:47:00+03:00
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
https://ria.ru/20251021/vsu-2049718849.html
беловский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на трактор
КУРСК, 22 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате атаки дрона ВСУ по трактору в Беловском районе, с травмами они доставлены в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые атаки ВСУ
продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник нанёс удар по трактору, который ехал по автомобильной дороге Гирьи-Песчаное Беловского района
. Ранены два человека — 40-летние мужчина и женщина. У них минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Уточняется, что раненые доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
"Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги. Вновь прошу всех быть крайне бдительными и не пренебрегать мерами безопасности! Берегите себя!" - добавил глава региона.