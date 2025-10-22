Рейтинг@Mail.ru
Верхневолжье заняло I место в конкурсе по организации летнего отдыха детей
Тверская область
 
15:05 22.10.2025
Верхневолжье заняло I место в конкурсе по организации летнего отдыха детей
По итогам летней оздоровительной кампании этого года Тверская область стала победителем Всероссийского смотра-конкурса по определению лучших субъектов РФ в... РИА Новости, 22.10.2025
Верхневолжье заняло I место в конкурсе по организации летнего отдыха детей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. По итогам летней оздоровительной кампании этого года Тверская область стала победителем Всероссийского смотра-конкурса по определению лучших субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом объявили на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы", который в среду завершает свою работу.
Проект по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Более 260 проектов местных инициатив реализовали в Тверской области
13 октября, 13:38
Всероссийский форум "Большие смыслы" проводится в рамках плана мероприятий Года детского отдыха в системе образования и является важным деловым событием года по данному направлению. На площадке Всероссийского детского центра "Смена" форум объединил более 1000 специалистов, из них свыше 500 – в очном формате. Это региональные управленцы и представители областных ресурсных центров, директора лагерей детского отдыха, старшие вожатые, говорится в сообщении пресс-службы.
В программе форума – обсуждение развития отрасли, презентации новых практик и форм работы, направленных на раскрытие детского потенциала, охрану и укрепление здоровья и безопасности подрастающего поколения. По итогам будет сформирован перечень согласованных предложений по каждой из рассмотренных тем – к федеральной программе воспитательной работы, критериям рейтингования лагерей, инклюзивной модели, подготовке вожатых и коммуникации с семьями.
В сентябре на заседании правительства Тверской области были подведены итоги летней оздоровительной кампании 2025 года в регионе и определены задачи на 2026-й. Минувшим летом в Верхневолжье свои двери для ребят открыли 993 лагеря различных направлений, что на 44 больше по сравнению с прошлым годом. Это лагеря труда и отдыха, дневного пребывания, палаточные, загородные площадки.
Вдвое выросло число детей, совмещавших отдых и общественно полезную работу в лагерях труда и отдыха, в таком формате летней занятости поучаствовали более 10 тысяч детей.
Среди главных направлений работы на предстоящий летний период 2026 года в Тверской области обозначены модернизация загородных лагерей, увеличение в них количества мест размещения за счет установки современных модульных конструкций. Такие быстровозводимые корпуса для проживания детей уже обустроены в загородных лагерях "Спутник" Калининского округа и "Зарница" Ржевского округа. В 2026-м работа продолжится: в лагерях "Лесная сказка" и "Буревестник" Бежецкого и Калязинского округов планируется введение двух таких корпусов.
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды
Вчера, 14:30
 
Тверская областьТверская областьРоссия
 
 
