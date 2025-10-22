Верхневолжье заняло I место в конкурсе по организации летнего отдыха детей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. По итогам летней оздоровительной кампании этого года Тверская область стала победителем Всероссийского смотра-конкурса по определению лучших субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Об этом объявили на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы", который в среду завершает свою работу.

Всероссийский форум "Большие смыслы" проводится в рамках плана мероприятий Года детского отдыха в системе образования и является важным деловым событием года по данному направлению. На площадке Всероссийского детского центра "Смена" форум объединил более 1000 специалистов, из них свыше 500 – в очном формате. Это региональные управленцы и представители областных ресурсных центров, директора лагерей детского отдыха, старшие вожатые, говорится в сообщении пресс-службы.

В программе форума – обсуждение развития отрасли, презентации новых практик и форм работы, направленных на раскрытие детского потенциала, охрану и укрепление здоровья и безопасности подрастающего поколения. По итогам будет сформирован перечень согласованных предложений по каждой из рассмотренных тем – к федеральной программе воспитательной работы, критериям рейтингования лагерей, инклюзивной модели, подготовке вожатых и коммуникации с семьями.

В сентябре на заседании правительства Тверской области были подведены итоги летней оздоровительной кампании 2025 года в регионе и определены задачи на 2026-й. Минувшим летом в Верхневолжье свои двери для ребят открыли 993 лагеря различных направлений, что на 44 больше по сравнению с прошлым годом. Это лагеря труда и отдыха, дневного пребывания, палаточные, загородные площадки.

Вдвое выросло число детей, совмещавших отдых и общественно полезную работу в лагерях труда и отдыха, в таком формате летней занятости поучаствовали более 10 тысяч детей.