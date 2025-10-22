Княжевская: на Филатовском бульваре построят трансформаторную подстанцию

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. На Филатовском бульваре в Новой Москве построят трансформаторную подстанцию для обслуживания будущей школы на 1,2 тысячи учеников, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"На Филатовском бульваре, земельном участке 1Б площадью в 0,013 гектара возведут трансформаторную подстанцию ПАО "Россети Московский регион" – один из ключевых элементов инфраструктуры для будущей школы на 1,2 тысячи человек", – приводит ее слова пресс-служба ведомства.