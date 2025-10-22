Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: на Филатовском бульваре построят трансформаторную подстанцию
09:10 22.10.2025
Княжевская: на Филатовском бульваре построят трансформаторную подстанцию
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
москва
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: на Филатовском бульваре построят трансформаторную подстанцию

Княжевская: в Новой Москве построят трансформаторную подстанцию

© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. На Филатовском бульваре в Новой Москве построят трансформаторную подстанцию для обслуживания будущей школы на 1,2 тысячи учеников, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"На Филатовском бульваре, земельном участке 1Б площадью в 0,013 гектара возведут трансформаторную подстанцию ПАО "Россети Московский регион" – один из ключевых элементов инфраструктуры для будущей школы на 1,2 тысячи человек", – приводит ее слова пресс-служба ведомства.
Для строительства подстанции Москомархитектурой внесены изменения в городские правила землепользования и застройки, добавляется в сообщении.
Юлиана Княжевская
Москомархитектура
Москва
 
 
